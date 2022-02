Visite en famille : Si les dieux m’étaient contés Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite en famille : Si les dieux m’étaient contés Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse, 22 octobre 2020, Toulouse. Visite en famille : Si les dieux m’étaient contés

du jeudi 22 octobre 2020 au dimanche 26 juin à Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Billets en vente en ligne. La présence d’au moins un adulte accompagnateur est requise.

Découverte de la mythologie gréco-romaine grâce aux dieux et déesses représentés sur les oeuvres du musée. Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2020-10-22T14:30:00 2020-10-22T15:30:00;2020-12-13T11:00:00 2020-12-13T12:00:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T16:00:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T16:00:00

