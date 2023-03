Visite en famille « Qui se ressemble…s’assemble ? » Musée Rodin, Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Visite en famille « Qui se ressemble…s’assemble ? » Musée Rodin, Paris, 12 mars 2023, Paris. Le dimanche 30 avril 2023

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 23 avril 2023

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 16 avril 2023

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 09 avril 2023

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 02 avril 2023

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 26 mars 2023

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 19 mars 2023

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 12 mars 2023

de 11h00 à 12h00

. payant Tarif plein : 12€ (hors droit d’entrée) – Billet combiné tarif plein 21€ (droit d’entrée + visite)

Tarif réduit : 9€ (enfant de -18ans, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, titulaire de la Carte Rodin. Les bénéficiaires du tarif réduit bénéficient de la gratuité du droit d’entrée) Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pendant la visite. Visite guidée en famille des collections permanentes et des techniques du musée Rodin Fragmentation, assemblage ou agrandissement, tout au long de sa vie Auguste Rodin joue avec les formes en les réutilisant et en explorant les techniques. Ouvrez grand les yeux et à l’aide d’indices, à vous de retrouver les jeux artistiques de Rodin et de découvrir de nouvelles œuvres. Découvrez alors la ressemblance entre plusieurs sculptures de l’artiste… à quelques détails près ! Pour les enfants de 6 à 10 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pendant la visite. Musée Rodin, Paris 77, rue de Varenne 75007 Paris Contact : https://musee-rodin.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=1728536253520300006

© agence photographique du musée Rodin – Jérome Manoukian Abattis, fragmentation, assemblage, musée rodin

