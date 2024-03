VISITE EN FAMILLE « QUAND JEAN MOULIN AVAIT MON ÂGE » Béziers, vendredi 23 août 2024.

VISITE EN FAMILLE « QUAND JEAN MOULIN AVAIT MON ÂGE » Béziers Hérault

La maison natale vue à hauteur d’enfant ! Parce que les lieux fourmillent d’anecdotes sur le jeune Jean Moulin, les enfants de 6 à 18 ans parcourent les lieux à la recherche des points communs et des différences avec leur quotidien. Émotions et surprises garanties !

Places limitées à un adulte accompagnateur par enfant.

Pas de de billetterie sur place.

Réservation obligatoire, pas de de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 10:00:00

fin : 2024-08-23 12:00:00

6 Rue d’Alsace

Béziers 34500 Hérault Occitanie

