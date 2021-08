Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges Visite en famille Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Le musée constitue un univers passionnant pour les petits comme pour les grands. Venez en famille redécouvrir, explorer et créer autour des expositions et des collections du MUDAAC. Visite contée suivie d’un atelier : **Dragons, licornes et chimères** (5 ans et +) _Écoutez les histoires tirées de la collection médiévale du musée, peuplées d’animaux fabuleux et de personnages valeureux._

Gratuit, sur réservation

2021-09-05T15:00:00 2021-09-05T16:30:00

