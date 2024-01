Visite en famille « Les Petits Curieux » Inspiration océane les flots et la mer Place Julia Concarneau, vendredi 3 janvier 2025.

Visite en famille « Les Petits Curieux » Inspiration océane les flots et la mer Place Julia Concarneau Finistère

Regardez, imaginez et tendez l’oreille ! Tout un univers de tableaux, de couleurs et de motifs s’ouvre au regard, au rythme d’une découverte pour les plus petits !

Atelier pour les 3-5 ans Accompagné d’un adulte obligatoire.

Gratuit après acquittement du droit d’entrée.

Sur réservation. .

Place Julia Musée de Pont-Aven

Concarneau 29900 Finistère Bretagne museepontaven@cca.bzh

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-03 11:00:00

fin : 2025-01-03 11:30:00



