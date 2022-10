Visite en famille « Les petits curieux »

Visite en famille « Les petits curieux », 28 octobre 2022



2022-10-28 – 2022-10-28 Regardez, imaginez et tendez l’oreille ! Tout un univers de tableaux, de couleurs et de motifs s’ouvre au regard, au rythme d’une découverte pour les plus petits ! Thème du jour : Le noir et le blanc Atelier pour les 3-5 ans – Accompagné d’un adulte obligatoire

Gratuit après acquittement du droit d’entrée dernière mise à jour : 2022-10-12 par

