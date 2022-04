Visite en famille : Les confidences de Bertille, 25 avril 2022, .

Visite en famille : Les confidences de Bertille

2022-04-25 – 2022-04-25

C’était comment au temps d’Agnès Sorel ? Pour le savoir, suivez Bertille, la servante d’Agnès qui vous révèlera les secrets de la cour et vous racontera le quotidien des habitants de la cité royale il y a 600 ans ! Elle vous dira tout sur la vie à Loches au Moyen Âge : à quoi servait le donjon, comment vivait-on dans le logis royal, qui vivait dans la forteresse ?…

Remontez le temps, cheminez sur les pas d’Agnès Sorel et laissez-vous conter l’histoire des lieux. Grâce à cette balade familiale, la vie au temps de Charles VII n’aura plus de secret pour vous.

C’était comment au temps d’Agnès Sorel ? Pour le savoir, suivez Bertille, la servante d’Agnès qui vous révèlera les secrets de la cour et vous racontera le quotidien des habitants de la cité royale il y a 600 ans !

+33 2 47 91 82 82 http://www.ville-loches.fr/

C’était comment au temps d’Agnès Sorel ? Pour le savoir, suivez Bertille, la servante d’Agnès qui vous révèlera les secrets de la cour et vous racontera le quotidien des habitants de la cité royale il y a 600 ans ! Elle vous dira tout sur la vie à Loches au Moyen Âge : à quoi servait le donjon, comment vivait-on dans le logis royal, qui vivait dans la forteresse ?…

Remontez le temps, cheminez sur les pas d’Agnès Sorel et laissez-vous conter l’histoire des lieux. Grâce à cette balade familiale, la vie au temps de Charles VII n’aura plus de secret pour vous.

S.Picaud

dernière mise à jour : 2022-04-03 par