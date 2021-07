Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Visite en famille : L’art dans la ville Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite en famille : L’art dans la ville Annecy, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Annecy. Visite en famille : L’art dans la ville 2021-07-13 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-24 12:00:00 12:00:00 Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès

Annecy Haute-Savoie EUR 6.5 6.5 L’art décore de plus en plus nos espaces urbains pour émerveiller ou interroger les passants. Découvrez les histoires et messages qui entourent ces œuvres et les artistes qui les ont conçues. dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Annecy Adresse Centre Bonlieu 1 rue Jean Jaurès Ville Annecy lieuville 45.90194#6.1277