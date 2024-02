VISITE EN FAMILLE: FEMME & ART, TOUTE UNE HISTOIRE ! Sablé-sur-Sarthe, mercredi 20 mars 2024.

VISITE EN FAMILLE: FEMME & ART, TOUTE UNE HISTOIRE ! Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Profitez d’un moment convivial à partager en famille le mercredi après-midi, autour de la représentation des femmes dans l’art. Au programme : sélection d’œuvres dans le musée numérique, salle des contes, activités ludiques, visite commentée à 15h00 et micro-goûter.

Cerise sur le gâteau notre médiateur vous proposera de 15h à 16h une visite commentée du pour vous faire découvrir et apprécier les plus grands chefs-d’œuvre du musée numérique sur cette thématique.

(Public familial) .

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-03-20 18:00:00

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

