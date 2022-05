Visite en famille : En mer !

2022-07-14 – 2022-07-14 Les visites en famille proposent des parcours ludiques à travers les collections ou les expositions du musée. Après avoir découvert tempêtes et naufrages, petits et grands fabriquent leurs propres embarcations ! Par Rachel Sarrue, guide-conférencière.

Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum par enfant). Les autres enfants de la fratrie sont acceptés.

Gratuit pour les enfants.

Adultes : plein tarif 6€, tarif réduit 4€. Réservation obligatoire (jauge limitée)

> 02 98 00 87 96

> musee-beaux-arts@brest-metropole.fr dernière mise à jour : 2022-04-20 par

