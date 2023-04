Visite en famille du jardin de sculptures | Qui se cache dans le jardin de Rodin ? musée Rodin, Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Visite en famille du jardin de sculptures | Qui se cache dans le jardin de Rodin ? musée Rodin, Paris, 7 mai 2023, Paris. Du dimanche 07 mai 2023 au dimanche 25 juin 2023 :

de 11h00 à 12h00

.Tout public. payant Tarif plein : 12€ (hors droit d’entrée) – Billet combiné tarif plein 22€ (droit d’entrée + visite)

Tarif réduit : 9€ (enfant de -18ans, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, titulaire de la Carte Rodin. Les bénéficiaires du tarif réduit bénéficient de la gratuité du droit d’entrée) Les roses sont de sortie dans le jardin de sculptures du musée Rodin. Plongez dans l’univers du maître entre nature et sculpture, et passez un moment inoubliable en famille ! À l’aide d’indices, observez quelques-unes des plus célèbres œuvres d’Auguste Rodin, disséminées dans le jardin de sculptures. Découvrez l’histoire de ce jardin, et par des jeux d’observation et de mime, vous serez invités à comprendre la puissance et l’expressivité des corps de Rodin et sa grande imagination. musée Rodin, Paris 77, rue de Varenne 75007 Paris Contact : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/dimanches-en-famille

© musée Rodin, photo Elise Toïdé Visite en famille du jardin de sculptures du musée Rodin

