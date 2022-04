Visite en famille du centre historique de Caen

À partir de 6 ans (les enfants restent sous la surveillance des parents). Explorez la ville en famille sous la conduite de votre guide qui donnera aux plus jeunes quelques clefs de lecture du patrimoine. Muni d’un petit carnet de route les enfants découvriront des lieux emblématiques de la ville aux cent clochers… info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/visite-en-famille-du-centre-historique-de-caen.html Explorez la ville en famille sous la conduite de votre guide qui donnera aux plus jeunes quelques clefs de lecture du patrimoine.

