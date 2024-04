Visite en famille du centre historique de Caen Place Saint-Pierre Caen, mercredi 24 juillet 2024.

Explorez la ville en famille sous la conduite de votre guide qui donnera aux plus jeunes quelques clefs de lecture du patrimoine.

Muni d’un petit carnet de route les enfants découvriront des lieux emblématiques de la ville aux cent clochers. Tenez-vous prêts, aiguisez vos crayons et affutez votre regard. (à partir de 6 ans, les enfants restent sous la surveillance des parents).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 14:00:00

fin : 2024-07-24 15:30:00

Place Saint-Pierre Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer

Caen 14000 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

L’événement Visite en famille du centre historique de Caen Caen a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer