Visite en famille de l'exposition "Le Chat Déambule" de Philippe Geluck Les quais Bordeaux

Gironde

Visite en famille de l'exposition "Le Chat Déambule" de Philippe Geluck

le dimanche 19 septembre à Les quais

le dimanche 19 septembre à Les quais Sur inscription. Tarif 5 € par participant.

Profitez d’un parcours ludique à la découverte des statues. Entrez dans l’univers surréaliste, humoristique et poétique de Philippe Geluck ! Partez à la découverte des 20 statues du Chat ! Les quais placette de Munich, 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:00:00

Les quais
Adresse placette de Munich, 33000 Bordeaux
Ville Bordeaux