Villers-Saint-Paul Oise En plein cœur de Villers-Saint-Paul, Magali et Patrick nous font découvrir la vie à la ferme les samedis 3 et 10 juillet à 15h.

Réservation obligatoire par mail ou grâce au formulaire sur le site.

contacts@larbreapoule.com https://www.larbreapoule.com/accueil

