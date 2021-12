Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visite en famille : Comme des héros ! (6-8 ans) Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite en famille : Comme des héros ! (6-8 ans) Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse, 1 mars 2022, Toulouse. Visite en famille : Comme des héros ! (6-8 ans)

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, le mardi 1 mars 2022 à 15:00 Billets en vente en ligne

Autour de plusieurs contes mythologiques, des jeux (mimes, puzzle, 1-2-3 Méduse !) sont associés pour découvrir le musée autrement. Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T16:00:00

