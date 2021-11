Visite en famille Chalon-sur-Saône, 23 décembre 2021, Chalon-sur-Saône.

Visite en famille Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône

2021-12-23 – 2021-12-23 Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

3.6 3.6 EUR Un parcours convivial et en famille au cœur des collections permanentes agrémenté de démonstrations et jeux d’observation à destination des plus jeunes pour une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie.

servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr +33 3 85 48 41 98 https://www.museeniepce.com/

Un parcours convivial et en famille au cœur des collections permanentes agrémenté de démonstrations et jeux d’observation à destination des plus jeunes pour une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2021-11-19 par