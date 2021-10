Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien, Mayenne VISITE EN FAMILLE AU MUSÉE ROBERT TATIN Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien EUR 3 3 Votre enfant est curieux ? Nous aussi ! Le temps d’une visite, partez en famille à la découverte de l’œuvre de Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, destinée aux enfants de 4 à 12 ans et aux adultes, pour découvrir autrement le musée en observant, en questionnant, en s’amusant… Enfants de 4 à 12 ans et leurs accompagnateurs.

Visite sur réservation au 02 43 98 80 89 – musee.tatin@lamayenne.fr Respect des mesures sanitaires en vigueur. A l’occasion des vacances le musée Robert tatin vous propose des visites en famille. musee.tatin@lamayenne.fr +33 2 43 98 80 89 https://www.musee-robert-tatin.fr/ Votre enfant est curieux ? Nous aussi ! Le temps d’une visite, partez en famille à la découverte de l’œuvre de Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, destinée aux enfants de 4 à 12 ans et aux adultes, pour découvrir autrement le musée en observant, en questionnant, en s’amusant… Enfants de 4 à 12 ans et leurs accompagnateurs.

