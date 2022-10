Visite en famille : À la plume et au pinceau

2022-12-22 – 2022-12-22 Les visites en famille proposent des parcours ludiques à travers les collections ou les expositions du musée. Après avoir découvert l’exposition Plumes de peintres, petits et grands imaginent une carte postale d’après leur œuvre préférée. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Jeudi 22 décembre à 16h30.

Par Anne Noret, guide-conférencière.

Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum par enfant).

Les autres enfants de la fratrie sont acceptés.

Durée : 1h30.

Gratuit pour les enfants. Adultes : plein tarif 6€, tarif réduit 4€. Réservation obligatoire (jauge limitée)

Lors de la réservation, merci de préciser le prénom et la date de naissance des enfants. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

