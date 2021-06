Izieu Izieu Ain, Izieu Visite en famille à la Maison d’Izieu « racontons l’histoire » Izieu Izieu Catégories d’évènement: Ain

Visite en famille à la Maison d'Izieu « racontons l'histoire » 2021-07-03 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-27 Maison d'Izieu, 70 route de Lambraz

Nouveauté cet été : Visite en famille dès 8 ans à la Maison d'Izieu. Découvrez l'histoire de la colonie à travers des lectures, des dessins et des témoignages audio adaptés pour toute la famille. info@memorializieu.eu +33 4 79 87 21 05 https://www.memorializieu.eu/visiter/individuels-2/

