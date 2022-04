Visite en famille, 28 avril 2022, .

Visite en famille

2022-04-28 – 2022-04-28

Un parcours convivial et en famille au coeur des collections permanentes agrémenté de démonstrations et jeux d’observation à destination des plus jeunes pour une meilleure compréhension de l’histoire de la photographie.

