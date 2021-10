Poitiers Quartier Rivaud Poitiers, Vienne Visite en duo : « Le quartier Rivaud, un projet contemporain au cœur d’un centre historique » Quartier Rivaud Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Quartier Rivaud, le samedi 16 octobre à 15:00

Quartier Rivaud, le samedi 16 octobre à 15:00

Découvrez le Quartier Rivaud, principal projet mené par la municipalité pour revaloriser la Ville de Poitiers, avec Daniel Clauzier, guide-conférencier, et Claudine Gaudin, architecte. La visite est suivie d’un moment d’échanges convivial avec l’association Chantier Public et les membres de Rivaud collectif. _En partenariat avec Chantier Public et la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine._

Gratuit. Réservation obligatoire au Palais (sur place ou par téléphone de 11h à 13h et de 14h à 18h). Port du masque obligatoire. Rendez-vous : Forum Rivaud.

