Visite en compagnie de Nicole Moumen (créatrice des Jardins Secrets) Les jardins secrets, 6 juin 2021-6 juin 2021, Vaulx.

Les jardins secrets, le dimanche 6 juin à 15:00

Nicole vous contera l’histoire des Jardins Secrets, dévoilera ses savoir-faire, ses secrets de fabrication et de nombreuses anecdotes familiales. Elle parlera des fleurs et des plantes dont elle s’occupe quotidiennement avec passion, ainsi que de l’eau qui jaillit des nombreuses fontaines.

Vous comprendrez alors pourquoi ces jardins sont uniques. Dans une ambiance conviviale elle répondra à toutes vos questions.

adultes 8,80€/moins de 13 ans 4,50€/jeunes 7,30€ 25 places environ

Nicole Moumen créatrice et propriétaire des Jardins Secrets vous fera découvrir 7000 m² d’une mosaïque de jardins, allées, salons, patios, courettes… Les jardins secrets 1561, route de Lagnat, 74150 Vaulx, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Vaulx Haute-Savoie

