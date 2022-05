Visite en compagnie de Marise Le jardin de Marise Espoey Catégories d’évènement: Espoey

Visite en compagnie de Marise Le jardin de Marise, 5 juin 2022, Espoey. Visite en compagnie de Marise

le dimanche 5 juin à Le jardin de Marise Entrée : 4€.

Visite guidée (uniquement) par Marise, à la découverte de la collection d’acer, de magnolias, cornus, viburnum et autres essences exotiques. Le jardin de Marise 7 chemin de Madaune, 64420 Espoey, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Espoey Pyrénées-Atlantiques

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

