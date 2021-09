Royan Palais des Congrès Charente-Maritime, Royan Visite en bus : L’habitat à Royan Palais des Congrès Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le vendredi 15 octobre à 14:00

Cette visite en bus offre à tous la possibilité de découvrir confortablement le patrimoine de la ville, à travers une thématique : celle de l’habitat. Comment habite-t-on à Royan ? Ce parcours offrira un aperçu de la diversité de l’architecture particulière royannaise.

6,50 € tarif plein ; 4,10 € tarif réduit. Réservation obligatoire. Rdv Palais des Congrès, côté square.

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T16:00:00

