Visite en bateau sur les canaux au coucher de soleil Martigues, 11 juillet 2022, Martigues.

Visite en bateau sur les canaux au coucher de soleil Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues

2022-07-11 20:30:00 – 2022-07-11 22:00:00 Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut

Martigues Bouches-du-Rhône

12 12 Balade en bateau au départ du centre-ville de Martigues à la découverte du chenal de Caronte et des canaux qui lui ont valu le nom de “Venise Provençale”.



Continuez la balade jusqu’à Port-de-Bouc afin d’admirer les trois ponts qui représentent Martigues sous un magnifique coucher de soleil. Vous allez découvrir le ciel de Martigues comme vous ne l’avez jamais vu !



En plus, la balade en bateau est commentée par le capitaine lui même, véritable natif de Martigues – une réelle opportunité pour en apprendre plus sur cette belle destination.

Découvrez Martigues au coucher du soleil à bord du “San Crist”.

info@martigues-tourisme.com +33 4 42 42 31 10

Balade en bateau au départ du centre-ville de Martigues à la découverte du chenal de Caronte et des canaux qui lui ont valu le nom de “Venise Provençale”.



Continuez la balade jusqu’à Port-de-Bouc afin d’admirer les trois ponts qui représentent Martigues sous un magnifique coucher de soleil. Vous allez découvrir le ciel de Martigues comme vous ne l’avez jamais vu !



En plus, la balade en bateau est commentée par le capitaine lui même, véritable natif de Martigues – une réelle opportunité pour en apprendre plus sur cette belle destination.

Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-21 par