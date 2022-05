Visite en autonomie “Vivant Denon et l’Egypte” Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Visite en autonomie “Vivant Denon et l’Egypte” Musée Denon, 14 mai 2022, Chalon-sur-Saône. Visite en autonomie “Vivant Denon et l’Egypte”

Musée Denon, le samedi 14 mai à 20:00

Dans la continuité de la journée consacrée à Vivant Denon organisée par l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) le 14 mai, la soirée et la nuit seront l’occasion d’en apprendre plus sur Vivant Denon et l’Egypte. Pour les amateurs de visites en autonomie, des QR codes seront positionnés à proximité d’une sélection d’œuvres autour de ce thème. Flashez-les avec votre smartphone et apprenez-en plus sur nos collections ! Découvrez en visite autonome une sélection d’œuvres autour du thème de “Vivant Denon et l’Egypte” Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

