Visite en autonomie “Une intrigue dans les règles de l’Art” au château royal d’Amboise, 6 septembre 2022, .

2022-09-06 – 2022-11-30

Chacun, ou presque, dans le logis du château royal d’Amboise a entendu son cri de rage… Ceux qui ont accouru l’ont alors découvert livide et incrédule, les yeux fixés sur l’immense toile… « La Bellezza Perfetta », toute dernière œuvre de Maître Pierandrea Di Sciglio, a été l’objet d’un inimaginable outrage. En lieu et place du visage ne figure plus à présent qu’une balafre béante.

Qui a été assez fou pour commettre une telle ignominie, et détruire une toile dont le roi François voulait orner la grande salle du château?

Joignez-vous au perspicace Guillaume Vallon pour mener l’enquête et trouver le coupable.

Inclus le droit d’accès au château.

