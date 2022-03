Visite en autonomie “Une faille chez les Maîtres des pierres” au château royal d’Amboise Amboise Amboise, 8 avril 2022, AmboiseAmboise.

2022-04-08 – 2022-07-04

Amboise Indre-et-Loire Amboise Indre-et-Loire

Amboise Le roi Charles VIII a souhaité transformer la place forte d’Amboise en une somptueuse résidence, digne du prestige de la Cour de France. A ces fins, Rodrigue le Charentais et Antoine Velin, deux des plus célèbres maîtres bâtisseurs du royaume, sont mobilisés.

Chacun le sait, ces deux hommes fiers ne s’estiment guère. Si jusqu’alors les deux hommes avaient semblé mettre leur querelle de côté, le ton est brusquement monté entre eux ce matin. La cause de cette altercation ? La disparition des plans de la troisième tour cavalière du château.

Aux côtés du jeune enquêteur du roi, Guillaume Vallon, venez dénouer le vrai du faux dans l’univers des Maîtres des pierres.

Inclus le droit d’accès au château.

contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/

Château Royal d’Amboise

