du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du Château de Courances

Proche de Paris, Courances, est l’un des plus beaux jardins de France et habite un château Louis XIII, classés Monuments Historiques. Le parc de Courances comme le château sont à l’image des différentes époques et propriétaires qui les ont façonné. Ainsi cohabitent harmonieusement un jardin d’eau de la Renaissance, un parc classique « à la française » et un jardin japonais. L’ensemble est alimenté par 14 sources et ponctué par 17 pièces d’eau. Ce parc d’une surprenante beauté, classique et romantique, historique et contemporaine, recèle une atmosphère à la fois intime et grandiose. L’omniprésence des eaux “courantes”, du végétal et de la pierre dans ce paysage de 75 hectares dont la création remonte au XVIe siècle constitue un spectacle unique. Jeux de la nature et des eaux, des perspectives et des échelles, des reflets spectaculaires et des sources secrètes, des camaïeux de verts et des couleurs, Courances réconcilie l’idée de rigueur avec celle de liberté. Durée de la visite en automonie : 1h30 à 2h

Tarifs: parc et château 10€, parc 7€, gratuit pour les -18 ans

Découvrez le parc du château de Courances, labellisé “Jardin remarquable”, qui retrace cinq siècles d’histoire des jardins.

Parc du Château de Courances 13 rue du Château 91490 Courances Courances Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00