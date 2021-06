Courances Domaine de Courances Courances, Essonne Visite en autonomie du parc de Courances Domaine de Courances Courances Catégories d’évènement: Courances

Cet été, venez profiter d’une balade exceptionnelle dans le parc du Domaine de Courances. Situé en Essonne, à 50km de Paris, découvrez un parc à la fois classique français du 17ème siècle, le style romantique « à l’anglaise » ou le Jardin japonais. L’ensemble du parc est alimenté par 14 sources et ponctués de 17 bassins.

Plein tarif : 9€ / Tarif réduit : 7€ (seniors plus de 65 ans, étudiants, moins de 18 ans / Gratuité : moins de 7 ans, personne en situation de handicap + un accompagnateur

dans le cadre de l’opération mon été ma région Domaine de Courances 15 rue du château 91490 Courances Courances Essonne

