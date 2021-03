Visite en autonomie « Danse périlleuse au baptême du dauphin » au château royal d’Amboise, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, AmboiseAmboise.

Visite en autonomie « Danse périlleuse au baptême du dauphin » au château royal d’Amboise 2021-10-16 – 2021-12-01

Amboise Indre-et-Loire Amboise Indre-et-Loire

Amboise Dans un château d’Amboise aux décors somptueux, le grand bal devait être le point d’orgue des festivités voulues par notre souverain pour le baptême du Dauphin François. Dans cette atmosphère de liesse et de légèreté, comment

imaginer que l’intrigue allait soudain s’inviter au détour d’une basse danse ?

Sous les yeux de tous, Madeleine de Pocé vient en effet de s’effondrer dans les bras de son cavalier. Les médecins semblent formels : c’est à une fort savante et méchante décoction que l’on doit le drame. Qui a bien pu se rendre maître de ce savoir maléfique et s’emparer du destin de celle qui faisait rendre fol la plupart des hommes de la Cour ?

Guillaume Vallon, le fameux enquêteur royal compte sur vous pour l’accompagner sur la piste du coupable.

Inclus le droit d’accès au château.

contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/

