Visite en audiodescription de l’exposition Spiritualis Materialismus – Léo Luccioni

Visite en audiodescription de l’exposition Spiritualis Materialismus – Léo Luccioni, 10 décembre 2022, . Visite en audiodescription de l’exposition Spiritualis Materialismus – Léo Luccioni



2022-12-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-10 15:00:00 15:00:00 Visite en audiodescription de l’exposition « Spiritualis Materialismus » de Léo Luccioni avec le médiateur culturel

Gratuit sur inscription auprès de la Direction de la Culture et du Patrimoine :

ch.dames-blanches@ville-larochelle.fr dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville