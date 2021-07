Jouy-le-Moutier Parc communal Raclet et Parc Lapresté Jouy-le-Moutier, Val-d'Oise Visite en accès libre du Parc Lapresté Parc communal Raclet et Parc Lapresté Jouy-le-Moutier Catégories d’évènement: Jouy-le-Moutier

Val-d'Oise

Visite en accès libre du Parc Lapresté Parc communal Raclet et Parc Lapresté, 18 septembre 2021, Jouy-le-Moutier. Visite en accès libre du Parc Lapresté

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc communal Raclet et Parc Lapresté

Le parc Lapresté se situe entre la mairie et l’Eglise de la Nativité de la Sainte-Vierge. Composé de massifs de plantes vivaces et de rosiers, il saura vous séduire par son environnement et la magnifique perspective qu’il offre sur l’Eglise du XII siècle, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Accès libre

Visite en accès libre du parc Lapresté Parc communal Raclet et Parc Lapresté Grande rue 95280 Jouy-Le-Moutier Jouy-le-Moutier Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jouy-le-Moutier, Val-d'Oise Autres Lieu Parc communal Raclet et Parc Lapresté Adresse Grande rue 95280 Jouy-Le-Moutier Ville Jouy-le-Moutier lieuville Parc communal Raclet et Parc Lapresté Jouy-le-Moutier