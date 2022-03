Visite Élevage de l’Utopie lieu dit Chantouillet 86150 Moussac Moussac Catégories d’évènement: Moussac

Vienne

Visite Élevage de l’Utopie lieu dit Chantouillet 86150 Moussac, 24 avril 2022, Moussac. Visite Élevage de l’Utopie

lieu dit Chantouillet 86150 Moussac, le dimanche 24 avril à 14:00

Dans le cadre du programme « Notre Printemps en Sud Vienne Poitou ! » Venez à la découverte de l’Élevage de l’Utopie. Virginie fabrique de façon artisanale des cosmétiques issus de leurs productions : Lait de jument, miel, cire d’abeille, propolis, fleurs, plantes, légumes invendus… Autant d’ingrédients naturels qui offrent leurs vertus.

Gratuit, Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Visite lieu dit Chantouillet 86150 Moussac Chantouillet 86150 Moussac Moussac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moussac, Vienne Autres Lieu lieu dit Chantouillet 86150 Moussac Adresse Chantouillet 86150 Moussac Ville Moussac lieuville lieu dit Chantouillet 86150 Moussac Moussac Departement Vienne

lieu dit Chantouillet 86150 Moussac Moussac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moussac/

Visite Élevage de l’Utopie lieu dit Chantouillet 86150 Moussac 2022-04-24 was last modified: by Visite Élevage de l’Utopie lieu dit Chantouillet 86150 Moussac lieu dit Chantouillet 86150 Moussac 24 avril 2022 lieu dit Chantouillet 86150 Moussac Moussac Moussac

Moussac Vienne