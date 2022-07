Visite églises et chapelle en Neste Barousse Tuzaguet Tuzaguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-07-12 16:00:00 – 2022-09-07 18:00:00

Hautes-Pyrénées Tuzaguet Les villages de la Neste et de la Barousse, aux portes du grand site de Saint-Bertrand-de-Comminges, abritent de précieuses églises et chapelles au patrimoine méconnu : architecture, décors sculptés, fresques médiévales ou riche mobilier baroque.

L’office de tourisme de la communauté de communes vous invite à découvrir, cet été, six églises aussi secrètes que préservées, parmi les plus beaux trésors de la vallée de la Neste et de la Barousse.

Les visites, ouvertes à tous, sont gratuites et un guide conférencier vous aidera à la découverte de ce patrimoine. Où et quand ?

Tous les mardis du 12 juillet au 06 septembre :

– Mauléon-Barousse (église St Laurent) de 10h00 à 12h00,

– Bramevaque (église St Barthélémy) ) de 13h30 à 15h30,

– Samuran (église St Vincent) de 16h00 à 18h00, Tous les mercredis du 13 juillet au 07 septembre :

– Mazères-de-Neste (église St Pierre) de 10h00 à 12h00,

– Bize (église Notre Dame) de 13h30 à 15h30,

– Tuzaguet (église Notre Dame) de 16h00 à 18h00, Avec l'aimable autorisation et le concours des communes de Mauléon-Barousse, Bize, Bramevaque, Samuran, Mazères-de-Neste et Tuzaguet.

