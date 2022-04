Visite éclairée : Vailly-sur-Sauldre à la lampe torche Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Cher

Vailly-sur-Sauldre

Visite éclairée : Vailly-sur-Sauldre à la lampe torche Vailly-sur-Sauldre, 22 juillet 2022, Vailly-sur-Sauldre. Visite éclairée : Vailly-sur-Sauldre à la lampe torche Vailly-sur-Sauldre

2022-07-22 – 2022-07-22

Vailly-sur-Sauldre Cher Vailly-sur-Sauldre Redécouvrez Vailly-sur-Sauldre autrement.

Détails architecturaux et sculptures vous seront révélés par le faisceau d’une lampe torche.

Les plus petits éléments s’animent sans fausse pudeur ! Organisée par l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Réservation nécessaire, nombre de places limité.

Vailly-sur-Sauldre

