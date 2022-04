VISITE ÉCLAIRAGE DE LA MAQUETTE TACTILE DU RIDEAU DE SCÈNE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VISITE ÉCLAIRAGE DE LA MAQUETTE TACTILE DU RIDEAU DE SCÈNE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse, 20 avril 2022, Toulouse. VISITE ÉCLAIRAGE DE LA MAQUETTE TACTILE DU RIDEAU DE SCÈNE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) MUSÉE DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse

2022-04-20 – 2022-04-20 MUSÉE DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte

Toulouse Haute-Garonne Découverte de la maquette à travers une présentation détaillée. Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, le Musée des Abattoirs propose une visite éclairage de la maquette tactile du rideau de scène de Picasso, à l’attention de tout public et du public en situation de handicap visuel. laurence.darrigrand@lesabattoirs.org +33 5 34 51 10 60 Découverte de la maquette à travers une présentation détaillée. MUSÉE DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse MUSÉE DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Ville Toulouse lieuville MUSÉE DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

VISITE ÉCLAIRAGE DE LA MAQUETTE TACTILE DU RIDEAU DE SCÈNE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse 2022-04-20 was last modified: by VISITE ÉCLAIRAGE DE LA MAQUETTE TACTILE DU RIDEAU DE SCÈNE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse Toulouse 20 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne