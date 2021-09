Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visite “éclair” : Wisigoths ! Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 18 septembre à Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse

Visite conduite par Laure Barthet, conservateur en chef du patrimoine et directrice / au 2e étage du musée.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Découvrez les traces laissées par les Wisigoths à Toulouse et dans sa région . Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1 ter, place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:45:00 2021-09-18T12:15:00

