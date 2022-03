Visite éclair thématique : l’exposition « Sporal » de Mimosa Echard Palais de Tokyo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite éclair thématique : l’exposition « Sporal » de Mimosa Echard Palais de Tokyo, 14 mai 2022, Paris. Visite éclair thématique : l’exposition « Sporal » de Mimosa Echard

Palais de Tokyo, le samedi 14 mai à 22:00

« Les myxomycètes apparaissent comme des formes de vie robustes, mystérieuses et indifférentes, dont la familiarité avec le passé et le futur leur permet de s’accommoder aussi bien de la décomposition de nos structures sociales que de celle de l’environnement ; et de rêver, dans une forme confuse et gluante, les formes prises par la technologie. » – Mimosa Échard L’exposition a pour matrice son premier jeu vidéo, réalisé en collaboration avec la développeuse Andréa Sardin et l’artiste Aodhan Madden. Il invite à parcourir les cavités d’un organisme en perpétuelle transformation, inspiré du cycle de vie du myxomycète. [En savoir plus](https://palaisdetokyo.com/exposition/mimosa-echard-3/)

Sur réservation – jauge 15 visiteurs

Le projet « Sporal » poursuit la recherche initiée par Mimosa Echard en 2019 à la Villa Kujoyama (Kyoto) sur l’idée de mémoire chez les myxomycètes, organismes unicellulaires proches des champignons. Palais de Tokyo 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Palais de Tokyo Adresse 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Ville Paris lieuville Palais de Tokyo Paris Departement Paris

Palais de Tokyo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite éclair thématique : l’exposition « Sporal » de Mimosa Echard Palais de Tokyo 2022-05-14 was last modified: by Visite éclair thématique : l’exposition « Sporal » de Mimosa Echard Palais de Tokyo Palais de Tokyo 14 mai 2022 Palais de Tokyo Paris Paris

Paris Paris