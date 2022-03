Visite éclair thématique : l’exposition collective « Réclamer la Terre » Palais de Tokyo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Palais de Tokyo, le samedi 14 mai à 19:00

« Réclamer la terre » est une prise de conscience autant qu’un cri de ralliement. Cette exposition collective s’appuie sur un constat de sa conseillère scientifique, Ariel Salleh : « Rassembler écologie, féminisme, socialisme et politiques autochtones signifie renoncer à la vision eurocentrique pour adopter un regard véritablement global. » Désirant penser le monde au-delà de la division entre nature et culture, l’exposition suit la trace d’artistes qui travaillent autrement les éléments (terre, eau, feu, air, végétaux, minéraux…), irréductibles à leur simple matérialité. Ils sont à la fois médium et outil, des vecteurs culturels, historiques et politiques revitalisés dans un contexte d’urgence écologique. [**En savoir plus**](https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre-2/)

Sur réservation – jauge 15 visiteurs

L’exposition rassemble 14 artistes qui développent de nouvelles connexions avec la nature, et permettent de prendre conscience que nous ne sommes pas « sur terre » mais faisons corps avec elle. Palais de Tokyo 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

