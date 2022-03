Visite éclair Palais Secret : architecture et histoire du Palais de Tokyo Palais de Tokyo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite éclair Palais Secret : architecture et histoire du Palais de Tokyo Palais de Tokyo, 14 mai 2022, Paris. Visite éclair Palais Secret : architecture et histoire du Palais de Tokyo

Palais de Tokyo, le samedi 14 mai à 18:00

Une visite de l’architecture du Palais de Tokyo qui met en relation l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, son présent et son histoire, l’art et la vie, l’institution et la rue. [**En savoir plus**](https://palaisdetokyo.com/)

Sur réservation – jauge 15 visiteurs

Une plongée dans l’histoire du Palais de Tokyo et dans l’univers architectural de Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Palais de Tokyo 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Palais de Tokyo Adresse 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Ville Paris lieuville Palais de Tokyo Paris Departement Paris

Palais de Tokyo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite éclair Palais Secret : architecture et histoire du Palais de Tokyo Palais de Tokyo 2022-05-14 was last modified: by Visite éclair Palais Secret : architecture et histoire du Palais de Tokyo Palais de Tokyo Palais de Tokyo 14 mai 2022 Palais de Tokyo Paris Paris

Paris Paris