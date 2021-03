Royan Immeuble - Ilot 22 Royan VISITE ÉCLAIR L’îlot 22 Immeuble – Ilot 22 Royan Catégorie d’évènement: Royan

Maurice Morguet est l’auteur de cet immeuble qui se développe telle une longue bande horizontale face à la verticalité de l’église Notre-Dame. Le rez-de-chaussée est rythmé par les vitrines des commerces et contraste avec le niveau supérieur, traité sans distinction de propriétaire. À l’arrière, l’architecte a doté chaque appartement d’un garage et d’un jardin, donnant un caractère individuel à cet ensemble collectif.

Tarif : 4,10 € / Réservation obligatoire

Maurice Morguet est l'auteur de cet immeuble… Immeuble – Ilot 22 Rue de Foncillon, Royan

