Visite éclair – Le marché central Marché central Cremeaux Catégories d’évènement: Cremeaux

Loire

Visite éclair – Le marché central Marché central, 12 avril 2022, Cremeaux. Visite éclair – Le marché central

du mardi 12 avril au mardi 19 avril à Marché central

Le marché central de Royan est une construction emblématique de la Reconstruction, qui participe pleinement au renouvellement des formes architecturales. Construction étonnante et innovante, le marché est aussi un lieu de vie incontournable de Royan. Visites éclair suivies d’une dégustation de produits locaux / Réservation obligatoire, places limitées ! RDV au pied du marché, côté boulevard Briand, sous l’horloge

Réservation obligatoire, tarif : 4,10 euros

Le marché central de Royan est une construction emblématique de la Reconstruction Marché central Boulevard Briand Cremeaux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T11:00:00 2022-04-12T11:45:00;2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Cremeaux, Loire Autres Lieu Marché central Adresse Boulevard Briand Ville Cremeaux lieuville Marché central Cremeaux Departement Loire

Marché central Cremeaux Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cremeaux/

Visite éclair – Le marché central Marché central 2022-04-12 was last modified: by Visite éclair – Le marché central Marché central Marché central 12 avril 2022 Cremeaux Marché central Cremeaux

Cremeaux Loire