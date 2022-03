Visite éclair – La Villa Grille-Pain Villa Grille-pain Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Villa Grille-pain, le vendredi 8 avril à 10:30

Cette villa emblématique du quartier de Foncillon doit son surnom à la courbe largement saillante qui signale la présence de la cage d’escalier desservant les deux appartements. La qualité et l’originalité de ce projet reflète le talent incontestable de l’architecte Pierre Marmouget.

Réservation obligatoire, tarif : 4,10 euros

Venez découvrir l’emblématique villa Grille-Pain Villa Grille-pain 52 Rue de Foncillon, Royan Royan Charente-Maritime

2022-04-08T10:30:00 2022-04-08T11:15:00

