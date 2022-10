Visite éclair : la grande vitesse

Visite éclair : la grande vitesse, 24 octobre 2022, . Visite éclair : la grande vitesse



2022-10-24 – 2022-10-28 EUR Découvrez les coulisses du réaménagement de la voie dédiée à la Grande Vitesse et son histoire. Cette visite éclair de 30 minutes abordera les multiples aspects de l’histoire du TGV comme la technique, les métiers, le design ou encore les infrastructures. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville