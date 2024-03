VISITE ÉCLAIR Immeuble d’habitation – Rue Jules Verne Immeuble d’habitation – Rue Jules Verne Royan, jeudi 25 avril 2024.

VISITE ÉCLAIR Immeuble d’habitation – Rue Jules Verne Venez découvrir un immeuble d’intérêt… Jeudi 25 avril, 11h00 Immeuble d’habitation – Rue Jules Verne Tarif : 4,50€ / Réservation obligatoire (Places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T11:00:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T11:00:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

Cet élégant bâtiment, regroupant commerces et logements, témoigne du talent de son concepteur qui réussit à merveille l’exercice de l’immeuble en pointe d’îlot dont l’un des exemples les plus connus est le célèbre Flatiron de New York.

RDV Au pied de l’immeuble, à l’angle de la rue Gambetta et de la rue Jules Verne

Immeuble d'habitation – Rue Jules Verne Rue Jules Verne, Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

©D. Bibbal, Artgrafik