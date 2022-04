Visite-éclair Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Brest Centrées autour d’une œuvre, d’un artiste ou d’une thématique, les visites-éclair permettent d’en découvrir l’essentiel. Œuvres présentées :

– 15h : Mathurin MÉHEUT, Faune de mer

– 15h30 : Louise-Ambroise GARNERAY, Le naufragé

– 16h : Francesco DE MURA, Le départ d’Énée Par Anne Noret, guide-conférencière.

Durée : 20 minutes par œuvre.

Gratuit. Réservation obligatoire (jauge limitée)

> 02 98 00 87 96

