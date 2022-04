Visite-éclair : Anna Quinquaud, Laptot du Niger Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite-éclair : Anna Quinquaud, Laptot du Niger Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Brest. Visite-éclair : Anna Quinquaud, Laptot du Niger

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:00

Cette visite-éclair vous propose de découvir en 20 minutes l’oeuvre d’Anna Quinquaud, Laptot du Niger, exposée dans les galeries du rez-de-chaussée.

Sur réservation (jauge limitée), en suivant le lien vers le formulaire d’inscription.

Tout au long de la soirée, assistez à des visites-éclair sur le thème du corps ! Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:20:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Ville Brest lieuville Musée des Beaux-Arts Brest Departement Finistère

Musée des Beaux-Arts Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Visite-éclair : Anna Quinquaud, Laptot du Niger Musée des Beaux-Arts 2022-05-14 was last modified: by Visite-éclair : Anna Quinquaud, Laptot du Niger Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts 14 mai 2022 Brest Musée des Beaux-Arts Brest

Brest Finistère