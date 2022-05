Visite-éclair

2022-06-05 – 2022-06-05 Centrées autour d’une œuvre, d’un artiste ou d’une thématique, les visites-éclair permettent d’en découvrir l’essentiel. Œuvres présentées : – 15h : Paul SÉRUSIER, Les fées aux balles d’or

– 15h30 : Charles COTTET, Deuil

– 16h : Pompeo BATONI, La mort de Marc-Antoine Par Anne Noret, guide-conférencière.

Durée : 20 minutes par œuvre.

Gratuit. Réservation obligatoire (jauge limitée)

> 02 98 00 87 96

